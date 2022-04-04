* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:10 — REGNUM В ближайшее время назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дипломат Джамаль Гарвал может стать временным поверенным в делах Афганистана в Москве. Об этом 4 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на афганский источник.

Флаг Афганистана

Собеседник добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили от должности посла Афганистана в Москве Саида Тайеба Джавада, назначенного предыдущей афганской администрацией.

«На днях Гарвал станет временным поверенным в делах Афганистана в Москве», — сказал источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил, чтопервый дипломат правительства Афганистана под управлением движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил аккредитацию в России. Лавров отметил, что новому правительству «в целом, удается справляться с удержанием государства на плаву» в условиях нехватки управленческого опыта и финансово-экономических ограничений, а также давления со стороны США и их союзников.