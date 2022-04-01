* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:34 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Россия выдала аккредитацию первому дипломату талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в посольстве Афганистана в Москве.

Афганистан

Как сообщает региональное представительство информационного агентства «Тасним», глава российского внешнеполитического ведомства заявил на третьей встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Китае, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату, представляющему правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибывшему в Россию в феврале.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военное и политическое давление со стороны США и их союзников, новым афганским чиновникам пока в целом удаётся управлять страной.

Лавров также сообщил, что Кабул ведёт активную работу по расширению дипломатических и экономических связей, и наблюдается постепенное налаживание торгово-экономического сотрудничества, прежде всего со странами региона, торговые структуры которых заинтересованы в Афганистане. Безусловно, все эти контакты будут способствовать международному признанию новых афганских чиновников.

Политолог Пир Мохаммад Моллазехи считает, что Китай и Россия, вероятно, станут первыми странами, которые установят официальные отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).