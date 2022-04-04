Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в стационары для лечения COVID-19 за последние сутки поступили всего 42 пациента за сутки. Об этом 4 апреля сообщили региональном штабе. За выходные дни число госпитализаций сократилось на 77 человек.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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Ситуация с коронавирусом в Петербурге изменяется в лучшую сторону. За сутки COVID-19 выявили у 759 человек (-5 по отношению к уровню конца прошлой рабочей недели). Скончались от ковида, как основной причины смерти, за сутки 18 больных (+1), а вылечились 4818 петербуржцев (+20).

На лечении ковида и пневмонии в петербургских стационарах находятся 1637 человек. За двое суток этот показатель сократился на 121 пациента. При этом в реанимационных отделениях размещены 248 больных (+13), а к аппаратам ИВЛ подключены 47 петербуржцев (-11). За сутки стационары покинули по выздоровлению 42 человека (-147).

В городе продолжают лечение больных с ковидным диагнозом девять городских и один федеральный стационары. По-прежнему в Петербурге развёрнуто 2009 коек в медицинских учреждениях.

Вне стационаров лечатся от COVID-19 10 632 человека. За двое суток их количество снизилось на 1324 пациента.

Отметим, что за всё время пандемии в Петербурге зафиксировали 1 503 682 случая заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 33 130 больных, а выздоровели 1 451 144 пациента.