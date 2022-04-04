Песков: Кремль не доверяет видеозаписям с убитыми в украинской Буче
Москва, 4 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Видеозаписям с убитыми в украинской Буче мирными жителями доверять нельзя. Об этом сегодня, 4 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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По его словам, нет доверия, потому что в данных видеоматериалах присутствуют подлоги и фейки, которые выявлены специалистами Министерства обороны России.
«Фактология опубликованных видеозаписей, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих материалов», — уточнил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ даст оценку украинской провокации о якобы убийстве мирных жителей в Буче Киевской области.
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