Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Военнослужащий из Петербурга, гвардии рядовой КириллМагула погиб в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса. Как сообщили 4 апреля в Смольном, с погибшим солдатом простились в Северной столице, отдав ему воинские почести.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечная память

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал свои соболезнования родным и близким солдата.

«Приняв решение посвятить свою жизнь служению Родине, Кирилл до последнего дня оставался верным воинской присяге и долгу. За свой подвиг он награждён орденом Мужества», — сообщил губернатор.

Напомним, с начала проведения специальной военной операции, по данным Смольного, погибли уже пять жителей Петербурга. Среди них, как сообщалось ранее, заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа полковник Николай Овчаренко, командир взвода Учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа, прапорщик Юрий Савенков, боец 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ ефрейтор Сергей Абрамчик, лейтенант Юрий Житкевич.