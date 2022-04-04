Белгород, 4 апреля 2022, 13:49 — REGNUM Количество сотрудников, переведённых на сокращённую трёх — или четырёхдневную рабочую неделю снизилось в Белгородской области. Так же нет ни одной компании, которая могла бы приостановить работу в течение одного месяца при неблагоприятном стечении обстоятельств, сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе правительства региона.
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Минэкономразвития области проводит мониторинг по 140 организациям. В «красной зоне» не осталось ни одного предприятия, на неделе с 28 марта таких было четыре.
В «жёлтой» зоне, с возможным риском закрытия в течение трёх месяцев, находится 21 компания. Остальные организации — в «зелёном» секторе, способны продолжать деятельность не менее трёх месяцев. Количество сотрудников, переведённых на сокращённую рабочую неделю, снизилось с 1 955 до 1 841.
Федеральную субсидию получит также закрытый в связи со специальной военной операцией международный аэропорт Белгорода.