Белгород, 4 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Количество сотрудников, переведённых на сокращённую трёх — или четырёхдневную рабочую неделю снизилось в Белгородской области. Так же нет ни одной компании, которая могла бы приостановить работу в течение одного месяца при неблагоприятном стечении обстоятельств, сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе правительства региона.

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Минэкономразвития области проводит мониторинг по 140 организациям. В «красной зоне» не осталось ни одного предприятия, на неделе с 28 марта таких было четыре.

В «жёлтой» зоне, с возможным риском закрытия в течение трёх месяцев, находится 21 компания. Остальные организации — в «зелёном» секторе, способны продолжать деятельность не менее трёх месяцев. Количество сотрудников, переведённых на сокращённую рабочую неделю, снизилось с 1 955 до 1 841.

«В рамках соглашений с Минсельхозом России Белгородской области предоставлена финансовая помощь на общую сумму более 3,1 млрд рублей. Эти средства доводятся до предприятий в виде стимулирующих и компенсирующих субсидий, на них же возмещается часть затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Кроме того, уже сейчас рассмотрено 233 заявки от белгородских аграриев на льготное краткосрочное кредитование на общую сумму более 26 млрд рублей», — добавили в правительстве.

Федеральную субсидию получит также закрытый в связи со специальной военной операцией международный аэропорт Белгорода.