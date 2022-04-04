Москва, 4 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Запущена процедура по дипломатическим каналам приглашения в Россию замгоссекретаря США Виктории Нулад, сообщила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

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«С учетом того, что госпожа Нуланд в период со второго по девятое апреля будет находиться в странах Европы, мы полагаем, что это весьма правильный и удобный формат к тому, чтобы именно в это время пригласить ее для дачи объяснений, поскольку у нее не будет оснований сказать о том, что она находится далеко и что у нее график, который не позволяет дать ответы на эти вопросы», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

«Это, знаете, тест на честность, потому что если госпожа Нуланд подтвердила, что лаборатории на территории Украины есть и они имеют к этому отношение, значит, она может и ответить на вопросы, для чего они создавались», — отметила парламентарий.

Она напомнила, что «во всех стратегических национальных документах США Россия заявлена как враг номер один».

«Поэтому нам крайне любопытно, для чего Пентагону создавать из биологической лаборатории по исследованию материалы в отношении тех граждан, которые проживают на территории Украины, в данном случае, которые по генотипу, этносу самым близким образом относятся к России. В отношении кого направлены эти исследования на самом деле, исходя из того, что, еще раз хочу подчеркнуть, во всех национальных стратегических документах Россия заявлена как враг», — сказала Яровая.