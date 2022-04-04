Москва, 4 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ даст оценку украинской провокации о якобы убийстве мирных жителей в Буче Киевской области. Такое поручение следователям дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщается 4 апреля на сайте ведомства.

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В поручении говорится, что следователи должны принять меры к разоблачению всех причастных к этому лиц и дать процессуальную оценку их действиям по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

В СК отметили, что видеоматериалы, распространенные минобороны Украины, которые якобы демонстрируют массовые убийства мирных граждан в Буче, не соответствуют действительности и призваны дискредитировать российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России опровергает обвинения киевского режима в якобы совершении убийств мирных жителей в населённом пункте Буча на территории Киевской области.

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