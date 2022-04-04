Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области зафиксировано снижение необоснованно повышенного спроса на сахар, сообщил 4 апреля губернатор региона Александр Дрозденко. Товарных запасов продовольственных товаров первой необходимости достаточно на месяц торговли.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

По данным мониторинга цен, минимальная средняя розничная цена на сахар на начало апреля 2022 года, по отношению к январю 2022 года, повысилась в сетевых магазинах на 59%, а в несетевых — на 62%.

«В 46% фиксируется рост цен на сахар по данным контрольно-кассовой техники», — добавил Дрозденко.

В конце марта средняя цена сахара составляла 82 рубля за килограмм, в то время как на 1 января — 57 рублей. При обычном потреблении сахара в день не более 40 тонн, в марте максимальный объем достиг 118 тонн в день.

«На сегодняшний день отмечено существенное понижение потребления до 40−50 тонн. Товарный запас сахара (в днях торговли), с учетом текущего спроса в торговых объектах Ленинградской области, составляет 13 дней и продолжает регулярно пополняться», — подчеркнул глава региона.

Также Дрозденко заметил, что в последние две недели наблюдается существенный рост цен на овощи. Минимальная средняя розничная цена на капусту белокочанную повысилась в сетевых магазинах на 74%, в несетевых — на 77%.

«Средняя стоимость капусты составляет 104 рубля за 1 кг (увеличилась в два раза по сравнению с январем 2022 года — 53 рубля за 1 кг). Наблюдается рост цен на другие группы овощей (от 45% до 96%): картофель, лук, морковь и свекла», — сообщил Дрозденко.

При этом отмечается снижение стоимости свежей рыбы (на 22% к январю 2022 года, на 10% к началу марта 2022 года) и баранины (на 33% к январю2022 года, на 28% к началу марта 2022 года).