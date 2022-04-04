Москва, 4 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Память о собственных преступлениях заставляет Запад фабриковать фейки о действиях России на Украине, считает член Совфеда Андрей Клишас.

Council.gov.ru Андрей Клишас

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«Запад фабрикует фейки о действиях России на Украине потому, что отлично помнит собственные военные преступления и массовую гибель гражданских лиц в ходе крестовых походов по принуждению к «демократии» в Сербии, Ираке, Ливии, Сирии и во многих других странах», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

Он напомнил, что результатом действий Запада всегда были массовые жертвы среди мирного населения, разрушение государственности и гражданские войны, разгул терроризма.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министерство обороны России опровергло обвинения Киева в якобы совершении убийств мирных жителей в городе Буча.

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