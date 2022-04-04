Москва, 4 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Авиация военно-космических сил России в течение ночи (с 3 на 4 апреля) поразила 14 военных объектов на территории Украины. Об этом сегодня, 4 апреля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Конашенков уточнил, что среди уничтоженных объектов — два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», одна артиллерийская батарея

Также ВКС России поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники войск Украины.

ИА REGNUM ранее сообщало, Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

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