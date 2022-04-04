Москва, 4 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Село Новобахмутовка в Ясиноватском районе освобождено силами Донецкой Народной Республики. Об этом официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 4 апреля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Он отметил, что группировка войск ДНР, наступая, овладела укреплённым районом и освободила населённый пункт Новобахмутовка. Потери (до роты) понесла 25-я воздушно-десантная бригада Вооружённых сил Украины.

Кроме того, силы Луганской Народной Республики продвинулись на 2 км и блокировали с востока и юга населённый пункт Новотошковское.

Как сообщало ИА REGNUM, большую часть Новобахмутовки подразделения вооружённых сил ДНР освободили 2 апреля.

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