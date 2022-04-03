Донецк, , 19:58 — REGNUM Подразделения Донецкой Народной Республики продолжают наступление и ведут бои в районе Новобахмутовки и Троицкого. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков

Минобороны.рф

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В районе Новоселовки подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ отступают и несут крупные потери. В результате артиллерийских ударов уничтожено семь единиц техники и более 40 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины.