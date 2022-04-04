Донецк, 4 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили 75 снарядов по населенному пункту Донецкий в Луганской Народной Республике, в том числе из «Града», сообщает 4 апреля Народная милиция ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 75 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град» и минометов калибра 120 мм по населенному пункту Донецкий», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.

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