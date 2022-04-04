Донецк, , 09:35 — REGNUM В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики украинскими боевиками за сутки пострадали более 20 человек, включая одного ребенка. Об этом 4 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За прошедшие сутки поступили сведения о 21 раненом мирном жителе… в том числе один ребенок», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что представительство зафиксировало за сутки 14 фактов ведения огня со стороны ВСУ, в том числе по Горловскому и Донецкому направлениям.

Всего украинские боевики выпустили три снаряда калибра 152 мм, 83 снаряда калибра 122 мм, 10 мин калибра 120 мм и одну ракету из ПТРК.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.