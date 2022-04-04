Берлин, 4 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Германские власти намерены выслать из страны «значительное число» российских дипломатов — до 100 человек. Решение об этом будет принято на текущей неделе, сообщает 4 апреля газета Bild.

Petra B. Fritz Германия

Источники издания отмечают, что федеральный канцлер Олаф Шольц пока поручил изучить вопрос. Сотрудников российских дипломатических представительств хотят выслать за предполагаемое сотрудничество со спецслужбами РФ.

Ранее газета утверждала, что в стране свыше 2 тыс. человек якобы работают на российскую разведку. Перед этим ряд европейских стран в конце марта объявили о высылке российских дипломатов на фоне проведения военной спецоперации РФ на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бельгии приняли решение о высылке 21 российского дипломата, власти Нидерландов высылают 17 дипломатов, Ирландии — четыре. Ещё раньше персонами нон грата российских дипломатов объявили в Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии, Польше, Словакии и Чехии.

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