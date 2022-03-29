Москва, , 21:00 — REGNUM Со стороны России последуют ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Нидерландов и Бельгии, говорится в опубликованном 29 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Mid.ru

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Комментируя высылку 17 дипломатов посольства России в Гааге и 21 российского дипломата из Бельгии, Захарова констатировала наличие «деструктивного курса голландских властей, которые в течение многих лет, вопреки здравому смыслу, планомерно разрушали двусторонние связи с Россией».

Что касается Бельгии, Москва восприняла этот шаг Брюсселя «как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией».

«Об ответных мерах будет объявлено, — заявила российский дипломат. — Разумеется, этот недружественный шаг не будет оставлен без ответа».

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