Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В оранжереях садово-парковых предприятий Петербурга, где на продажу выращивается рассада овощей для последующей высадки в грунт, зафиксировали начало весеннего ажиотажа и составили рейтинг наиболее популярных у горожан овощных культур.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рассада

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«Судя по количеству ранних обращений садоводов и дачников, этой весной спрос на овощи будет серьезный», — сообщили 4 апреля в городском комитете по благоустройству.

Так, в Калининском садово-парковом хозяйстве составили предварительный рейтинг овощей по популярности среди петербургских дачников.

За первое место конкурируют перец и томаты, также в тройке лидеров огурцы. Затем следуют зелень, петрушка и сельдерей. Замыкают рейтинг кабачки и тыква.

В комитете напомнили, что основной профиль городских теплиц — рассада для цветочного оформления города. Всего в 2022 году в Петербурге высадят около 5 млн цветов.