Москва, , 09:48 — REGNUM Россия наблюдает за НАТО из космоса, об этом альянсу не стоит забывать. Таким образом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «поздравил» международную организацию с годовщиной образования в 1949 году.

Штаб-квартира НАТО U.S. Navy

Североатлантический Договор был подписан ровно 73 года назад, 4 апреля, представителями Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции, напомнил Рогозин. Он назвал альянс «главной угрозой всему миру, пережившему Вторую мировую войну».

К своему сообщению в телеграм-канале Рогозин прикрепил спутниковый снимок штаб-квартиры Альянса в Брюсселе. Его сделал российский космический аппарат «Ресурс-П».

«Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — заявил глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, Рогозин также заявил, что Роскосмос прекращает сотрудничество со странами Запада, которые поддерживают Украину и направляют ей оружие.

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