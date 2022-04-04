Москва, 4 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» не будет сотрудничать с теми странами, которые поддерживают Украину и поставляют ей оружие. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал 4 апреля в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Он прокомментировал заявление главы Росатома Алексея Лихачёва о том, что госкорпорация не остановила ни одного зарубежного проекта по строительству атомных станций. Роскосмос, сообщил Рогозин, остановил совместные проекты со странами Запада «по морально-этическим причинам».

«Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества. Никакого», — подчеркнул Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса раскритиковал правительство Германии за попытки России «лекции читать».

Читайте также: Рогозин посоветовал немцам «засунуть язык свой в одно специальное место»