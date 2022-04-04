Белгород, 4 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Масочный режим отменяется в Белгородской области, сообщили 4 апреля губернатор Вячеслав Гладков.

ИА REGNUM Маски

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По словам главы региона, идёт стабильное улучшение эпидемиологической ситуации, эта тенденция сохраняется последние три недели. Общее количество ежедневно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 снизилось в области в четыре раза.

«Решение это абсолютно обоснованное. Но есть исключения! Маски необходимо носить в медицинских организациях и в пунктах временного размещения граждан. Сохраняем ежедневный мониторинг по росту числа заболевших ковидом и в случае ухудшения эпидситуации будем принимать оперативные решения», — написал губернатор в социальных сетях.

В ковид-стационаре находится 730 пациентов, что составляет 8% от числа заболевших.