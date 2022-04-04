Рим, 4 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Страны Запада, возмущённые событиями на Украине, могут ввести против России новые санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала Rai3.

Democracy International Луиджи Ди Майо

Ранее украинские власти и СМИ распространили кадры с погибшими людьми, якобы снятые в городе Буча под Киевом. Утверждалось, что речь идёт о «преступлениях» российских войск.

«Понятно, что события в Буче, то, что мы видели в эти часы… справедливо вызывают волну возмущения, которая приведет ЕС и всех союзных партнёров к новым санкциям», — сказал Ди Майо.

Глава МИД Италии назвал произошедшее в Киевской области «военными преступлениями». Он отметил, что Рим не накладывает вето на пятый пакет санкций ЕС, связанный с событиями на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны России заявили, что «свидетельства» из Бучи — очередная провокация. Ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий в тот период, пока город контролировали российские войска.

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