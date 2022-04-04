Москва, , 01:05 — REGNUM Главы стран и внешнеполитических ведомств государств Запада, а также общественные деятели из этих стран высказывались на тему ситуации в Буче, исходя только из видеозаписей. Об этом 4 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Как отметила Захарова, существует один момент, который нужно учитывать в этой ситуации.

«Вы посмотрите. Задайте себе вопрос. Главы государств, главы внешнеполитических ведомств, общественные деятели, бывшие, кстати говоря, политические деятели сделали заявления, исходя только из видеокадров, буквально минутных видеокадров, по-моему, меньше минуты, нескольких фотографий, и они уже готовы обвинять во всем (Россию – ред.)», — сказала она.

При этом официальный представитель МИД РФ почеркнула, что политические заявления были сделаны до того, как по этой ситуации поработали эксперты, не получившие другой информации, способной прояснить то, что происходит в Буче.

Напомним, ранее СМИ Украины распространили видеокадры, которые якобы были сняты в Буче, где на дороге лежат тела «погибших». При этом пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками и убирают конечности для того, чтобы не попасть под колеса военной техники, а в зеркале заднего вида машины оператора можно увидеть, что один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо. Позже в Минобороны России назвали указанные фото- и видеоматериалы провокацией киевского режима.