Канберра, 4 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 растет в таких двух самых населенных штатах Австралии, как в Новый Южный Уэльс и Виктория. Об этом 4 апреля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Несмотря на это, пишут журналисты, число «тяжелых» пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации, остается довольно стабильным.

За минувший день в Новом Южном Уэльсе выявили 15 572 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 16 807 сутками ранее и 16 199 неделей ранее. За одну календарную неделю число госпитализированных увеличилось с 1270 до 1418, при этом сейчас в реанимации находятся 56 человек по сравнению с 55 в прошлый понедельник.

В штате Виктория (юго-восток Австралии) число выявленных случаев заражения коронавирусом растет: 4 апреля местное министерство здравоохранения зарегистрировало 10 011 новых случаев по сравнению с 9008 сутками и 8 739 неделю назад.

В больницах штата с диагнозом COVID-19 сейчас находятся 305 пациентов по сравнению с 252 неделей ранее.