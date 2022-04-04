Москва, 4 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Введение уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России поддержал Верховный суд, сообщил член Совфеда Андрей Клишас.

Council.gov.ru Андрей Клишас

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«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России». — сообщил Клишас в телеграмм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенатор Клишас объявил о разработке поправок в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами, то есть санкций. Изменения предполагалось внести в Госдуму 4 апреля 2022 года.

Вместе с тем тем уже принятый Госдумой в первом чтении в 2018 году законопроект устанавливает уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие введению антироссийских санкций. Предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. рублей.