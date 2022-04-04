Владивосток, , 08:23 — REGNUM В Приморье запустили в производство новый продукт — «дальневосточная кола». На прилавках магазинов она появится уже через несколько дней, сообщают «Вести: Приморье».

Стакан газировки. 1966 год

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Новый напиток носит название СOLA GRINK. Это сильногазированный безалкогольный напиток классической колы, изготовленный на основе природной минеральной воды. Розлив COLA GRINK происходит в экологически чистом районе шмаковских курортов Приморья.

COLA GRINK создан специально для дальневосточников, чтобы они имели возможность выбора в напитках высокого качества. В ближайшее время компания планирует также выпуск других вкусов напитков в линейках GRINK и «Монастырские». COLA GRINK будет выпускаться в упаковке 0,5 л и 1,4 л.

Как сообщало ИА REGNUM, в арбитраже Москвы разгорелся скандальный спор, в рамках которого предстоит выяснить, являются ли пристройки к заводу Coca-Cola общей площадью 10 тыс. квадратных метров самостроем или нет. Если экспертиза решит, что вновь возведенные помещения создают угрозу жизни и здоровью граждан, американскому холдингу, ранее на фоне западных санкций заявившему о приостановке работы в России, придётся расстаться с весомой долей промплощадей. Правительство Москвы фактически требует сноса объекта (пристроя) и освобождения от него участка.