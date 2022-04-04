Москва, 4 апреля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Из-за большого количества поступающих обращений от граждан России, которые были вынуждены переехать за рубеж, а сейчас они просят помочь им вернуться обратно, в правительстве РФ возникла идея о разработке специальной программы по репатриации соотечественников — высококвалифицированных специалистов, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

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Запросы на возвращение в Россию, по информации источника издания, носят массовый характер. Связаны они в первую очередь с развернувшимся давлением на граждан России, проживающих за границей.

Отмечается, что, как правило, это высококлассные специалисты, которые «могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа».

В пресс-службе Минпромторга отметили, что программа по переселению соотечественников работает в РФ с 2007 года. И сейчас обсуждается её доработка и дополнительные льготы для высококвалифицированных специалистов из разных отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на совершенствование упрощенного порядка получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого — гражданин Российской Федерации, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.