Луганск, 4 апреля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Населённый пункт Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков. Об этом 4 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Киевские каратели в 06:00 мск выпустили с направления населённого пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкий пять снарядов из артиллерийского орудия калибра 152 мм.

Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ЛНР и ДНР более 27 тыс. человек.