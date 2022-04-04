София, , 06:03 — REGNUM Власти Болгарии получили от компании «Газпром экспорт» официальное уведомление о необходимости оплачивать поставки российского газа рублями, но исполнять его они не собираются, так как придерживаются общеевропейской позиции, об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил министр энергетики республики Александр Николов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Читайте также: Джонсон намерен убедить Шольца в введении дополнительных санкций против РФ

«Наша страна намерена придерживаться общеевропейской позиции при оплате газа и не поддаваться давлению. В действующих договорах нигде не сказано, что оплата газа может осуществляться в рублях», — цитирует министра Болгарии Kp.ru.

При этом он не исключил, что в нынешней ситуации соблюдение договорных обстоятельств может быть поставлено под вопрос и не смог спрогнозировать «что будет точно происходить в середине апреля». Николов считает, что необходимо увидеть на практике, как будут работать новые механизмы оплаты, а также каким образом конвертация евро и доллара в рубли отразится на конечной цене газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести дополнительные санкционные меры против России в связи с ситуацией на Украине намерен убедить канцлера Германии Олафа Шольца премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 4 апреля написала газета The Times.