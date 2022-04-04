Лондон, , 05:45 — REGNUM Ввести дополнительные санкционные меры против России в связи с ситуацией на Украине намерен убедить канцлера Германии Олафа Шольца премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 4 апреля сообщила газета The Times.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным издания, на предстоящей неделе, во время визита Шольца в Лондон, Джонсон призовёт его усилить экономическое, политическое и военное давление на Москву.

Утверждается, что такой шаг вызван беспокойством властей Великобритании о том, что союзники по НАТО будут предпринимать попытки подталкивать Украину к урегулированию конфликта. При этом Лондон уже передал Киеву более 6 тыс. ракет и 4 тыс. ПТРК, в том числе NLAW и Javelin, а также ПЗРК Starstreak.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов Германии Кристиан Линднер анонсировал начало обсуждения с партнёрами вопроса об усилении антироссийских санкций. Ужесточения санкционных мер в отношении России не исключила и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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