Лондон, 4 апреля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен убедить канцлера Германии Олафа Шольца ввести дополнительные санкционные меры против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом 4 апреля сообщила газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

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По данным издания, на предстоящей неделе во время визита Шольца в Лондон, Джонсон призовёт его усилить экономическое, политическое и военное давление на Москву.

Утверждается, что такой шаг вызван беспокойством властей Великобритании о том, что союзники по НАТО будут пытаться подталкивать Украину к урегулированию конфликта. При этом Лондон уже передал Киеву более 6 тыс. ракет и 4 тыс. ПТРК, в том числе NLAW и Javelin, а также ПЗРК Starstreak.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов Германии Кристиан Линднер анонсировал начало обсуждения с партнёрами вопроса об усилении антироссийских санкций. Ужесточения санкционных мер в отношении России не исключила и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.