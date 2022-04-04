Берлин, 4 апреля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности отмены масочного режима и других ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление он сделал 4 апреля в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Монтгомери пояснил, что из-за отмены ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, снова начнётся рост заболеваемости. По этой причине специалист настоятельно рекомендовал носить маску в закрытых помещениях.

По мнению Монтгомери, ношение маски не является посягательством на чьи-то права и свободы, это всего лишь защита от болезни. Напомним, с 3 апреля в большинстве федеральных земель Германии был отменён масочный режим, который до этого был обязательным. Маску требуется носить в общественном транспорте и в медучреждениях. Магазины, кафе и другие учреждения при этом могут требовать от посетителей ношения масок в помещении.

По данным Института имени Роберта Коха, за последние 24 часа в Германии было подтверждено 74 053 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 21 627 548 случаев инфицирования, случаев летального исхода от последствий COVID-19 зарегистрировано 130 029 с начала пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 318 387 случаях заражения коронавирусом, выявленных за сутки в Германии, что стало самым рекордном показателем с начала пандемии.