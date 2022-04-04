Москва, 4 апреля, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Дмитрий Рогозин удивился, почему канцлер Германии Олаф Шольц и его министры пытаются читать лекции России. Глава «Роскосмоса» посоветовал им «ещё лет на сто засунуть язык свой в одно специальное место».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

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«Вам, немцам, надо ещё лет на сто засунуть язык свой в одно специальное место», — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Руководитель корпорации «Роскосмос» призвал всех сосредоточиться на полноценном исполнении целей спецоперации в защиту Донбасса, которую начал президент РФ Владимир Путин. Он уверен, что спецоперация отвечает высшим национальным интересам России — денацификация и демилитаризация Украины.

Рогозин написал, что не следует сейчас «отвлекаться на жирных мух военной пропаганды Запада. С ними потом разберемся».

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны в ближайшие дни обсудят новые меры давления на Россию в связи с продолжением военного конфликта на Украине. Об этом заявил 3 апреля канцлер Германии Олаф Шольц.