Москва, 4 апреля, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отозвал приглашение Анны Нетребко посетить космодром «Восточный» в Амурской области, об этом он написал в своём телеграм-канале.

Simon Wedege Petersen Анна Нетребко

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«Стартовики просили Вам передать, что они Вас в гости больше не ждут. Расхотели. Короче, больше не требко», — написал Рогозин.

При этом он отметил, что «некоторым великим артистам Бог даёт голос, ум и честь, а кому-то просто голос».

Дмитрий Рогозин в марте приглашал народную артистку Анну Нетребко посетить космодром «Восточный». Тогда он писал, что на космодроме у певицы много поклонников, и предлагал приурочить её приезд к очередному ракетному старту — к запуску летом космической исследовательской станции «Луна-25».

Как сообщало ИА REGNUM, Анна Нетребко знает, что на самом деле происходит сегодня на Украине, и свой выбор в пользу «красивой» и богатой западной публики она делает сознательно, отмечал Михаил Демурин в четверг, 31 марта, комментируя заявление певицы.