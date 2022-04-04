Вашингтон, 4 апреля, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Рекордную прибыль может получить Россия в 2022 году от экспорта энергоносителей, если их основные покупатели не введут эмбарго на импорт. Об этом 3 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Прибыль

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Эксперты Bloomberg Economics отмечают, что несмотря на жесточайшие санкционные меры, прибыль России от экспорта энергоносителей в текущем году может составить около $321 млрд. Это на треть больше, чем в 2021 году.

Кроме того, по мнению Института международных финансов (IIF), Москву может ожидать и рекордное положительное сальдо счета текущих операций. По данным IIF, оно может достичь $240 млрд.

Эксперты группы IIF констатируют, что действующие удушающие санкции не смогли остановить приток «твёрдой валюты» в Россию. Отмечается, что доход от продажи энергоносителей позволяет России значительно смягчить последствия санкционных мер, введённых странами Запада в связи со спецоперацией на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Евросоюзе собираются обсудить новые антироссийские санкции.