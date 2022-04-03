Хельсинки, 4 апреля, 2022, 02:53 — ИА Регнум. В Финляндии на посту «Ваалимаа — Торфяновка» таможенники задержали три фургона, которые следовали из Парижа в Россию. Машины перевозили картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и других музеев РФ, написал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Казимир Малевич. Спортсмены. 1931

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Официальные представители таможни заявили, что произведения искусств попали под санкции. Фургоны с картинами перегнали в Хельсинки.

Задержание фургонов с картинами «Известиям» подтвердили родственники одного из водителей, который перевозил произведения искусства. Водителей несколько часов не выпускали из машин, а затем их увезли на допрос.

Известно, что в Париже были выставлены более 200 картин Эрмитажа и Третьяковской галереи, авторами которых являются Мане, Роден, Моне, Писсарро, Ван Гог, Матисс, Репин, Коровин, Серов, Малевич, Кончаловский.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз должен ужесточить антироссийские санкции из-за «шокирующих преступлений», якобы совершенных в отношении гражданских лиц в Буче. Об этом 3 апреля написал министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени на своей странице в соцсети Twitter.