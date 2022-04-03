Москва, 4 апреля, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Программу «Вечерний Ургант», которая раньше выходила в эфире «Первого канала», певица Ольга Кормухина предложила переименовать, об этом она написала в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

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«С нетерпением ждём в эфире программу: Вечерний патриот!» — написала Кормухина.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу «Беларусь 1» назвал телеведущего «Первого канала» Ивана Урганта патриотом.

Представления о патриотизме пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова вызвали удивление у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.