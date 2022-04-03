Афины , 4 апреля, 2022, 01:35 — ИА Регнум. В Афинах во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» пострадала семилетняя девочка. Ребёнка избили украинцы, об этом РИА Новости рассказала мать девочки Светлана.

Pixabay.com Испуганный ребенок

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Двигаясь на своём автомобиле в колонне семья была направлена полицейскими фактически в «ловушку». С двух сторон автомобиль окружали украинцы, а впереди был светофор, поэтому покинуть место оперативно не удалось. Мать рассказала, что украинцы разбили стекла в автомобиле, вырвали у девочки флаг России и древком ударили по руке. Греческий флаг, закреплённый с другой стороны машины, нападавшие также схватили.

Находившиеся рядом полицейские мер не приняли, а только приказали быстрее уезжать.

«Они были как зомби, в таком состоянии. Я кричу: «Не трогайте ребенка!» А мужик берет и бьет его палкой! Ну как это так? Они на русском языке орали ругательства. Как может мужчина ударить ребенка?» — рассказала Светлана.

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