Берлин, , 01:20 — REGNUM Новый пакет санкционных мер Евросоюза в отношении России может затронуть финансовый сектор и сектор производства технологической продукции. Об этом 3 апреля заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

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Как уточнил Хабек, новый пакет санкций будет принят оперативно, при этом не исключено, что в него войдут санкционные меры в отношении отдельных персон.

По прогнозам вице-канцлера Германии, новый, уже пятый по счёту пакет санкционных мер, будет принят уже на предстоящей неделе. Хабек отметил, что сценарий немедленного введения эмбарго на поставки нефти и других энергоносителей пока исключён.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил о скором принятии нового пакета санкционных мер, направленных против руководства России.

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