Москва, 4 апреля, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разместил в своём телеграм-канале фото российских звёзд, противопоставив Ксению Собчак, Ивана Урганта и Юлию Чичерину.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

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Руководитель космического ведомства разместил фото, на которых видно, что Собчак и Ургант находятся на гламурном мероприятии, а Чичерина устанавливает Знамя Победы, будучи в простой, походной одежде.

«Пока наши «большие патриоты» отдыхают от Родины, бесстрашная Юлия Чичерина водружает Знамя Победы в освобожденных от нацистов городах», — написал Рогозин под фото.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак раскрыла дату возвращения в Россию. Соответствующую информацию приводит сайт Film. ru 29 марта.