Москва, 29 марта 2022, 21:30 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак раскрыла дату возвращения в Россию. Соответствующую информацию приводит сайт Film.ru 29 марта.
По словам телеведущей, она планирует выступить на московском фестивале «Грани личного бренда», проведение которого намечено на конец апреля 2022 года. Однако Собчак не уточнила, в каком именно формате будет проходить её выступление на мероприятии — очно или дистанционно через Zoom.
Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что Ксения Собчак уехала из России. В настоящее время она пребывает на территории Израиля
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