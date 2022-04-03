Донецк, 3 апреля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. При обстреле освобожденной части Мариуполя со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 23 мирных жителя. Об этом 3 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 23 мирных жителей в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины освобожденной ранее части населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля в сообщении Народной милиции ДНР говорилось, что представители ВСУ выпустили более 100 снарядов и мин по ДНР с начала текущих суток.