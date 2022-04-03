Москва, 3 апреля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Более 6,5 тыс. иностранных граждан до сих пор удерживают в заложниках в качестве живого щита украинские националисты. Об этом 3 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

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«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6 546 иностранных граждан из 19 государств», — сказал он.

Мизинцев добавил, что 67 иностранных судов также продолжают оставаться заблокированными в портах Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Донецкий в ЛНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).