Вашингтон, 3 апреля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. США скоро введут очередные санкции против руководства России. Об этом телеканалу MSNBC заявил глава службы Госдепартамента Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

»Мы продолжим оказывать давление на президента России Путина, на Кремль, на всех, кто Путина окружает», — сказал чиновник. И добавил, что применение дополнительного санкционного давления скоро все увидят.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией спецоперации в защиту жителей Донбасса против страны были введены беспрецедентные санкции. Также представители США и стран Евросоюза анонсировали усиление санкционного давления.