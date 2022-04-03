Москва, 3 апреля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Возбудить дело и дать правовую оценку высказываниям мэра украинского города Днепр Бориса Филатова, который призвал убивать граждан России по всему миру, поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 3 апреля сообщается на сайте ведомства.

Эмблема СК РФ

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«В запрещённой в России социальной сети Б. Филатов опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбудить уголовное дело и провести весь комплекс необходимых следственных действий поручено Главному следственному управлению СК России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать очередные преступления в отношении мирного населения Донбасса.