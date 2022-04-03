Берлин, 3 апреля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт требует ввести на уровне Евросоюза эмбарго на поставки газа из России. Это следует из её заявления в эфире телеканала ARD.

Федеральное министерство обороны Германии Кристина Ламбрехт

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Таким образом она отреагировала на украинский фейк о том, что в городе Буче российские военные якобы убивали мирных жителей. «Нужно как можно быстрее обсудить на уровне Евросоюза, что ещё можно сделать. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки», — заявила чиновница и уточнила, что в кругу министров ЕС планируется обсудить запрет на поставки газа.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские СМИ и паблики распространяют видео с якобы трупами из Бучи Киевской области. Их авторы утверждают, что российские военные якобы убивали мирных жителей. Западные страны уже пытаются использовать это для ужесточения антироссийских санкций. При этом в Минобороны России назвали обвинения очередной провокацией. Кроме того, интернет-пользователи заметили, что «трупы» шевелятся.