Москва, 3 апреля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. По факту обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в период со 2 по 3 апреля возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Эмблема СК РФ

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«По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще два уголовных дела», — говорится в сообщении.

По данным следствия, украинские силовики в период со 2 по 3 апреля произвели в ЛНР массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения в городах Первомайск, Рубежное, а также населенном пункте Донецкий. Кроме того, военнослужащие ВСУ за это же время произвели обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк и Мариуполь, а также населенных пунктах Васильевка, Александровка, Володарское, Новомайорское, Сартана.