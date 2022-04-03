Минск, 3 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Развитие интеграционного сотрудничества России и Белоруссии приносит последней выгоды. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на телеканале СТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

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В частности, Белоруссия получает газ по цене гораздо ниже рыночной. «Это менее $130 за тысячу кубических метров», — отметил Мезенцев.

Он также акцентировал внимание на важности сотрудничества в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию. В этих условиях к руководству обеих стран пришло понимание, что вместе нужно обеспечить иную совместную конкурентоспособность национальных экономик, а также упрочить их потенциал. В новых условиях необходимо «максимально использовать те ниши, «которые еще не освоены на рынках России и Беларуси», — сказал Дмитрий Мезенцев.