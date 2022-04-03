Москва, 3 апреля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Более 200 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в Российской Федерации. Об этом 3 апреля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 206 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 285,4 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля оперативный штаб сообщил, что число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки составило 1981.